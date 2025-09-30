Lys feiert Coup und kämpft mit Tränen

SID 30.09.2025 • 10:08 Uhr Eva Lys gelingt beim WTA-Turnier in Peking eine Überraschung. Nach dem großen Erfolg kämpft die 23-Jährige mit ihren Emotionen.

Eva Lys hat ihren Siegeszug beim stark besetzten WTA-Turnier in Peking fortgesetzt. Die 23 Jahre alte Hamburgerin steht nach einem 4:6, 6:1, 6:2 gegen McCartney Kessler (USA) erstmals im Viertelfinale eines WTA-1000-Turniers. Dort wartet in French-Open-Siegerin Coco Gauff (USA) allerdings eine hohe Hürde.

Die Weltranglisten-66. Lys hatte schon die ersten beiden Duelle mit Kessler (Nr. 39) gewonnen, beim dritten Sieg musste sie Schwerstarbeit leisten. Den ersten Satz verlor sie knapp, kam dann immer besser in Schwung und verwandelte nach 2:09 Stunden ihren ersten Matchball.

„Ich versuche gerade, meine Tränen zurückzuhalten“, sagte Lys anschließend.

Lys hatte eine Runde zuvor beim Sieg gegen die frühere Wimbledonsiegerin Jelena Rybakina erstmals eine Top-10-Spielerin bezwungen. Gegen Gauff, Nummer drei des Rankings, wäre ein solcher Coup ein echtes Ausrufezeichen. Für beide ist es das erste Aufeinandertreffen.

Lys klettert in der Weltrangliste

Durch ihren Erfolg klettert Lys bereits jetzt in Richtung der Top 50 der Weltrangliste und wird ihre bislang beste Platzierung (Nr. 55) übertreffen. Schon im August hatte sie in Cleveland ein Viertelfinale erreicht, war dort aber wegen der anstehenden US Open nicht angetreten.

