Seoul: Seidel scheitert im Viertelfinale

SID 20.09.2025 • 08:17 Uhr Für die deutsche Tennis-Hoffnung ist das Turnier dennoch ein großer Erfolg.

Die deutsche Tennis-Hoffnung Ella Seidel ist beim WTA-Turnier in Seoul im Viertelfinale ausgeschieden. Die Qualifikantin verlor das wegen Regens auf Samstag verschobene Duell gegen die an Nummer zwei gesetzte Russin Jekaterina Alexandrowa 2:6, 3:6.

Für die Hamburgerin war das Event in Südkorea dennoch ein großer Erfolg. Nach ihrer ersten Teilnahme an der Runde der letzte acht bei einem 500er-Event hat sie den erstmaligen Einzug in die Top 100 der Weltrangliste sicher.