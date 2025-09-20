Newsticker
Seoul: Seidel scheitert im Viertelfinale

Für die deutsche Tennis-Hoffnung ist das Turnier dennoch ein großer Erfolg.
© AFP/GETTY IMAGES/SID/MATTHEW STOCKMAN
SID
Für die deutsche Tennis-Hoffnung ist das Turnier dennoch ein großer Erfolg.

Die deutsche Tennis-Hoffnung Ella Seidel ist beim WTA-Turnier in Seoul im Viertelfinale ausgeschieden. Die Qualifikantin verlor das wegen Regens auf Samstag verschobene Duell gegen die an Nummer zwei gesetzte Russin Jekaterina Alexandrowa 2:6, 3:6.

Für die Hamburgerin war das Event in Südkorea dennoch ein großer Erfolg. Nach ihrer ersten Teilnahme an der Runde der letzte acht bei einem 500er-Event hat sie den erstmaligen Einzug in die Top 100 der Weltrangliste sicher.

In Seoul sind damit alle deutschen Spielerinnen ausgeschieden. Vor Seidel waren bereits Eva Lys, Tatjana Maria und Wimbledon-Viertelfinalistin Laura Siegemund in Südkorea gescheitert.

