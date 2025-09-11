Tennis: Maria erreicht Viertelfinale von Guadalajara

Die frühere Wimbledon-Halbfinalistin Tatjana Maria (Bad Saulgau) hat beim WTA-Turnier in Guadalajara das Viertelfinale erreicht. Die 38-Jährige besiegte Rebecca Marino aus Kanada mit 6:3, 7:5, ihre Gegnerin in der Runde der letzten Acht steht noch nicht fest.
Maria im Viertelfinale von Guadalajara
Nach dem Erstrunden-Aus bei den US Open zeigt die Formkurve der 38-Jährigen wieder nach oben.
In der Runde der letzten Acht: Tatjana Maria
Maria, die zuletzt bei den US Open in der Ersten Runde ausgeschieden war, ist die einzige Deutsche im Teilnehmerfeld in Guadalajara. Im Kampf ums Halbfinale trifft die Weltranglisten-43. nun auf die topgesetzte Belgierin Elise Mertens oder auf Elsa Jacquemot aus Frankreich.