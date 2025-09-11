Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
WTA
WTA
NEWS
RANGLISTE
KALENDER
WTA>

Tennis: Maria erreicht Viertelfinale von Guadalajara

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Maria im Viertelfinale von Guadalajara

Nach dem Erstrunden-Aus bei den US Open zeigt die Formkurve der 38-Jährigen wieder nach oben.
In der Runde der letzten Acht: Tatjana Maria
In der Runde der letzten Acht: Tatjana Maria
© AFP/GETTY IMAGES/SID/MATTHEW STOCKMAN
SID
Nach dem Erstrunden-Aus bei den US Open zeigt die Formkurve der 38-Jährigen wieder nach oben.

Die frühere Wimbledon-Halbfinalistin Tatjana Maria (Bad Saulgau) hat beim WTA-Turnier in Guadalajara das Viertelfinale erreicht. Die 38-Jährige besiegte Rebecca Marino aus Kanada mit 6:3, 7:5, ihre Gegnerin in der Runde der letzten Acht steht noch nicht fest.

{ "placeholderType": "MREC" }

Maria, die zuletzt bei den US Open in der Ersten Runde ausgeschieden war, ist die einzige Deutsche im Teilnehmerfeld in Guadalajara. Im Kampf ums Halbfinale trifft die Weltranglisten-43. nun auf die topgesetzte Belgierin Elise Mertens oder auf Elsa Jacquemot aus Frankreich.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite