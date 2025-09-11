Tennis: Maria erreicht Viertelfinale von Guadalajara

SID 11.09.2025 • 06:05 Uhr Nach dem Erstrunden-Aus bei den US Open zeigt die Formkurve der 38-Jährigen wieder nach oben.

Die frühere Wimbledon-Halbfinalistin Tatjana Maria (Bad Saulgau) hat beim WTA-Turnier in Guadalajara das Viertelfinale erreicht. Die 38-Jährige besiegte Rebecca Marino aus Kanada mit 6:3, 7:5, ihre Gegnerin in der Runde der letzten Acht steht noch nicht fest.

