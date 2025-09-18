Tennis: Seidel siegt in Seoul weiter

SID 18.09.2025 • 12:30 Uhr Damit steht die deutsche Hoffnungsträgerin erstmals unter den besten 100 der Weltrangliste.

Die deutsche Tennis-Hoffnung Ella Seidel hat nach großem Kampf einen Meilenstein ihrer Karriere erreicht. Beim WTA-Turnier in Seoul rang die Qualifikantin die an Nummer sechs gesetzte Brasilianerin Beatriz Haddad Maia im Achtelfinale in dreieinhalb Stunden nieder - die Hamburgerin hat damit den erstmaligen Einzug in die Top 100 der Weltrangliste sicher.

3:37 Stunden lang kämpften Seidel und die Titelverteidigerin auf dem Hartplatz des Court 2 um den Einzug ins Viertelfinale. Der Deutschen schien in ihrem vierten Drei-Satz-Match in Serie die Kraft auszugehen, doch sie kam im letzten Durchgang mit dem Break zum 4:5 zurück und nutzte dann ihren ersten Matchball zum 6:7 (4:7), 7:6 (7:3), 7:5. Seidel trifft nun auf Jekaterina Alexandrowa, die Nummer elf der Welt.