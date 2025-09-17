Newsticker
US-Open-Siegerin Sabalenka spielt nicht in Peking

Superstar verzichtet auf Peking-Start

Aryna Sabalenka erholt sich nach ihrem Titelgewinn.
Aryna Sabalenka nimmt sich eine Auszeit
© AFP/SID/CHARLY TRIBALLEAU
SID
Aryna Sabalenka erholt sich nach ihrem Titelgewinn.

Auszeit nach dem Titelgewinn: US-Open-Siegerin Aryna Sabalenka hat ihre Teilnahme am WTA-Turnier in Peking ab dem 24. September abgesagt. Als Grund dafür führte die Weltranglistenerste aus Belarus eine „kleine Verletzung“ an, die sie auf dem Weg zum Titelgewinn in New York erlitten habe.

„Ich werde mich auf meine Genesung konzentrieren und mich bemühen, schnell wieder mit 100 Prozent auf den Platz zurückzukehren“, teilte Sabalenka auf der chinesischen Plattform Weibo mit. Im Finale der US Open hatte sie im Endspiel die US-Amerikanerin Amanda Anisimova mit 6:3, 7:6 (7:3) besiegt und ihren ersten Grand-Slam-Titel in diesem Jahr gefeiert.

