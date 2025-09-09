Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
WTA
WTA
NEWS
RANGLISTE
KALENDER
WTA>

WTA: Maria im Achtelfinale von Guadalajara

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Maria im Achtelfinale von Guadalajara

Tatjana Maria gewinnt ihr Auftaktmatch in Mexiko souverän. Sie ist die einzige Deutsche im Teilnehmerfeld.
Im Achtelfinale: Tatjana Maria
Im Achtelfinale: Tatjana Maria
© AFP/GETTY IMAGES/SID/MATTHEW STOCKMAN
SID
Tatjana Maria gewinnt ihr Auftaktmatch in Mexiko souverän. Sie ist die einzige Deutsche im Teilnehmerfeld.

Die frühere Wimbledon-Halbfinalistin Tatjana Maria (Bad Saulgau) hat sich beim WTA-Turnier in Guadalajara nach ihrem Erstrunden-Aus bei den US Open erfolgreich zurückgemeldet.

{ "placeholderType": "MREC" }

In Mexiko zog die 38-Jährige durch einen 6:4, 6:2-Auftakterfolg gegen die Türkin Zeynep Sönmez ins Achtelfinale ein.

Als Nummer sechs der Setzliste trifft die einzige Deutsche im Teilnehmerfeld in der Runde der besten 16 entweder auf die Kanadierin Rebecca Marino oder Martina Trevisan aus Italien.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite