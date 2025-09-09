WTA: Maria im Achtelfinale von Guadalajara

SID 09.09.2025 • 23:34 Uhr Tatjana Maria gewinnt ihr Auftaktmatch in Mexiko souverän. Sie ist die einzige Deutsche im Teilnehmerfeld.

Die frühere Wimbledon-Halbfinalistin Tatjana Maria (Bad Saulgau) hat sich beim WTA-Turnier in Guadalajara nach ihrem Erstrunden-Aus bei den US Open erfolgreich zurückgemeldet.

In Mexiko zog die 38-Jährige durch einen 6:4, 6:2-Auftakterfolg gegen die Türkin Zeynep Sönmez ins Achtelfinale ein.