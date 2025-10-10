Deutscher Tennis-Star verschiebt Comeback

Jannis Blank 10.10.2025 • 18:36 Uhr Sabine Lisicki verschiebt ihr Tennis-Comeback kurzfristig. Die frühere Wimbledonfinalistin fühlt sich nach der Geburt ihrer Tochter noch nicht bereit – doch ans Aufhören denkt sie nicht.

Sabine Lisicki hat ihr geplantes Comeback auf der Tennis-Tour kurzfristig abgesagt. Die frühere Wimbledonfinalistin fühlt sich nach eigenen Angaben noch nicht bereit für den Wettkampf.

Die 36-Jährige wollte beim Sandplatzturnier auf Mallorca, einem Challenger-Event vom 5. bis 12. Oktober, erstmals nach der Geburt ihrer Tochter wieder antreten. Kurz vor Turnierbeginn zog sie ihre Teilnahme jedoch zurück.

„Mir war nicht bewusst, wie viel Energie Stillen verbraucht“

Lisicki erklärte ihre Entscheidung mit den körperlichen Belastungen der vergangenen Monate. „Ich habe ein ganzes Jahr gestillt, das ist auch noch mal was anderes. Mir war nicht bewusst, wie viel Energie Stillen verbraucht“, sagte sie beim RedaktionsNetzwerk Deutschland.

Wann sie tatsächlich auf die Tour zurückkehrt, will Lisicki offenlassen. „Ich bin ohnehin diejenige, die sich am meisten unter Druck setzt“, sagte sie. „Ich bin ehrgeizig und ich pushe mich, und dann werden wir sehen, wann der richtige Zeitpunkt für mein Comeback ist.“

„Mein Karriereende soll nicht durch äußere Umstände entschieden werden“

Die Berlinerin, einst die Nummer zwölf der Welt, plant auch ein Jahr nach der Geburt ihres Kindes fest mit einer Rückkehr auf den Tennisplatz.

„Ich habe keine Sekunde darüber nachgedacht, wegen meiner Schwangerschaft meine Karriere zu beenden. Ich möchte meine Karriere so beenden, wie ich es mir vorstelle, und zu einem Zeitpunkt, mit dem ich mich wohlfühle“, sagte Lisicki.