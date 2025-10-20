Guangzhou: Wieder frühes Aus für Maria

SID 20.10.2025 • 11:55 Uhr Die 38-Jährige Tatjana Maria scheitert zum dritten Mal nacheinander in der ersten Runde.

Tennisprofi Tatjana Maria reiht bei ihrer Asientour eine Enttäuschung an die nächste.

Nach den Erstrundenpleiten von Seoul und Peking scheiterte die 38-Jährige aus Bad Saulgau beim Turnier in Guangzhou zum dritten Mal in Folge an ihrer Auftakthürde, der Weltranglisten-100. Veronika Erjavec aus Slowenien musste sich Maria (WTA-43.) am Montag mit 4:6, 7:6 (9:7), 2:6 geschlagen geben.

Drittes Erstrunden-Aus in Folge

Maria verspielte im zweiten Durchgang eine 5:1-Führung, rettete sich in den Tiebreak und glich gegen Erjavec (25) nach drei abgewehrten Matchbällen aus. Im Entscheidungssatz kassierte die deutsche Nummer zwei das entscheidende Break zum 2:4.