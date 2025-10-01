Ihre Tennis-Saison endet unter Tränen: Ein bitteres Martyrium

Niklas Senger 01.10.2025 • 19:18 Uhr Paula Badosa muss ihre Saison nach einer tragischen Verletzung unter Tränen beenden. In einem emotionalen Statement wendet sie sich an ihre Fans.

Zu Beginn des Jahres stand ein Meilenstein - nun endet es für sie vorzeitig und unter bitteren Tränen.

Paula Badosa, ehemalige Nummer 2 der Tennis-Welt, hatte sich zuletzt trotz chronischer Schmerzen noch durch die Saison gekämpft.

Am Sonntag jedoch durchkreuzte eine Verletzung ihre Pläne endgültig und zwang die Spanierin, sich bis Jahresende von der Tour zurückzuziehen.

Tennis-Saison für Paula Badosa vorbei

Badosa, die bei den Australian Open mit dem Einzug ins Halbfinale ihr bislang bestes Grand-Slam-Ergebnis gefeiert hatte, musste in dieser Saison bereits viermal ein Spiel aufgeben oder konnte es von vornherein nicht antreten.

Grund dafür waren zumeist anhaltende Schmerzen im Rücken. Bei den China Open in Peking hatte sich die 27-Jährige jedoch wieder in vielversprechender Form präsentiert.

Am Sonntag stand Badosa in der dritten Runde vor einem Duell mit der Tschechin Karolína Muchová.

Beim Stand von 2:4 im ersten Satz endete das Turnier für die Spanierin jedoch aufgrund einer Oberschenkelverletzung.

„Frage mich, wie ich es schaffe, weiterzumachen“

Nach den dramatischen Bildern gab Badosa schließlich auch ihr persönliches Ende der Saison 2025 bekannt und wendete sich mit einer emotionalen Botschaft in den sozialen Medien an ihre Fans.

„Es gibt Zeiten, in denen ich mich frage, wie ich es schaffe, in den härtesten, schmerzhaftesten Momenten weiterzumachen. Und die Wahrheit ist: Genau in diesen Momenten entdecke ich die tiefste Kraft in mir“, offenbarte Badosa und erklärte: „Jeder Rückschlag tut weh, aber er erinnert mich auch daran, wie sehr ich kämpfen will, wie sehr ich zurückkommen möchte – stärker als zuvor.“

An die Fans persönlich gerichtet sagte die gebürtige New Yorkerin: „Ich könnte das nicht ohne euch schaffen. Eure Unterstützung trägt mich, wenn die Dinge schwer werden, und euer Glaube gibt mir Mut, wenn Zweifel aufkommen.“

Im Vergleich zum Betreten des Tennisplatzes gebe es „kein größeres Gefühl“. „Euch alle dort zu sehen, wie ihr hinter mir steht. Diese Energie, diese Liebe. Dafür kann ich euch niemals genug danken“, schrieb Badosa bei Instagram.

