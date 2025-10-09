In der Hitze von Wuhan: Siegemund setzt Höhenflug fort

SID 09.10.2025 • 11:30 Uhr Laura Siegemund erreicht mit großem Einsatz das Viertelfinale von Wuhan. Die routinierte Schwäbin bleibt bei schwierigen Bedingungen cool.

Durchgekämpft in der Hitze: Laura Siegemund hat mit großem Einsatz das Viertelfinale von Wuhan erreicht. Die 37-Jährige setzte sich bei Temperaturen um 34 Grad mit 6:4, 7:6 (7:2) gegen die Polin Magdalena Frech durch und erreichte damit zum zweiten Mal in dieser Saison die Runde der letzten acht.

Siegemund, die in Wimbledon mit ihrem Viertelfinaleinzug für Furore gesorgt hatte, arbeitete sich nach unglücklichem Start beharrlich in die Partie und setzte ihrer Gegnerin mit ihrem variablen Spiel zu. Nun könnte ein Duell mit French-Open-Siegerin Coco Gauff warten, sollte die US-Amerikanerin ihre vorige Aufgabe lösen.

Das Wetter bleibt eine Herausforderung

Die Wetterkonditionen sind dabei weiter eine Herausforderung für die Athletinnen. „Ich hätte bei den Bedingungen nicht gedacht, dass ich überlebe“, hatte Siegemund schon mit einem Lachen nach ihrem etwas überraschenden Erfolg gegen Mirra Andrejewa in der zweiten Runde gesagt.