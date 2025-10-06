Jastremska gibt auf: Siegemund in Wuhan in Runde zwei

SID 06.10.2025 • 08:38 Uhr Die 37-Jährige trifft nun auf die Weltranglistenfünfte Mirra Andrejewa.

Laura Siegemund hat beim WTA-Turnier im chinesischen Wuhan die zweite Runde erreicht. In einem lange Zeit engen Auftaktmatch führte die 37-Jährige gegen die zwölf Jahre jüngere Ukrainerin Dajana Jastremska 7:5, 4:6, 4:1, als Jastremska wegen einer Verletzung aufgeben musste.

Wimbledon-Viertelfinalistin Siegemund, die zuletzt in Peking in Runde eins gescheitert war, trifft bei dem mit rund 3,6 Millionen Dollar dotierten 1000er-Turnier in der Acht-Millionen-Metropole auf die an Nummer fünf gesetzte Mirra Andrejewa. Für die 18-Jährige aus Russland lief es zuletzt nicht allzu rund, seit ihrem Triumph in Indian Wells im März hat die Weltranglistenfünfte kein Halbfinale erreicht.