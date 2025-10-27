Lys im Achtelfinale von Hongkong - deutsches Duell in Jiujiang

SID 27.10.2025 • 09:49 Uhr Eva Lys startet erfolgreich in ihr letztes Turnier des Jahres. Auch in Jiujiang gibt es deutsche Siege.

Tennisspielerin Eva Lys hat beim WTA-Turnier in Hongkong einen überzeugenden Start hingelegt. Die 23 Jahre alte Hamburgerin wurde ihrer Favoritenrolle beim 6:0, 6:3 gegen die Russin Kristiana Sidorowa problemlos gerecht und zog bei dem mit 275.094 US-Dollar dotierten 250er-Turnier ins Achtelfinale ein. Dort trifft sie auf die frühere US-Open-Finalistin Leylah Fernandez (Kanada) oder Wang Xiyu aus China.

Für Lys ist es das letzte Turnier des Jahres. Schon am Samstag startet in Riad das WTA-Saisonfinale der besten acht Spielerinnen. Lys hatte am Montag mit der Nummer 527 der Welt nur im zweiten Satz phasenweise Mühe und nutzte nach 1:11 Stunden Spielzeit ihren zweiten Matchball zum Sieg.