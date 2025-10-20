Lys im Achtelfinale von Tokio

SID 20.10.2025 • 07:09 Uhr In Japan tritt die Hamburgerin Eva Lys erstmals als Spielerin der Top 50 an.

Die deutsche Tennisspielerin Eva Lys hat beim WTA-Turnier in Tokio das Achtelfinale erreicht.

Die Hamburgerin setzte sich am Montag souverän mit 6:2, 6:1 gegen Katie Boulter aus Großbritannien durch. In der nächsten Runde wartet entweder die an Nummer neun gesetzte Victoria Mboko oder Bianca Andreescu (beide Kanada).