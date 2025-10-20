Newsticker
Lys im Achtelfinale von Tokio



In Japan tritt die Hamburgerin Eva Lys erstmals als Spielerin der Top 50 an.



SID


Die deutsche Tennisspielerin Eva Lys hat beim WTA-Turnier in Tokio das Achtelfinale erreicht.

Die Hamburgerin setzte sich am Montag souverän mit 6:2, 6:1 gegen Katie Boulter aus Großbritannien durch. In der nächsten Runde wartet entweder die an Nummer neun gesetzte Victoria Mboko oder Bianca Andreescu (beide Kanada).

Lys hatte zuletzt beim stark besetzten Event in Peking das Viertelfinale erreicht und war damit in der Weltrangliste erstmals in die Top 50 geklettert. In Japan ist sie als Nummer 44 am Start. Weitere deutsche Spielerinnen sind in Tokio nicht dabei.

