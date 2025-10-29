Lys verpasst Viertelfinale in Hongkong

SID 29.10.2025 • 13:07 Uhr Gegen eine formstarke Kanadierin hat sie es von Anfang an schwer.

Keine Chance für Eva Lys: Die 23 Jahre alte Tennisspielerin aus Hamburg hat beim WTA-Turnier in Hongkong den Viertelfinaleinzug verpasst. Lys unterlag der an Position zwei gesetzten Kanadierin Leylah Fernandez klar mit 4:6, 1:6. Damit ist eine erfolgreiche Turniersaison für sie beendet.

Gegen die einstige US-Open-Finalistin kam Lys schwer ins Match. Im ersten Satz kämpfte sich die Weltranglisten-44. noch einmal heran, doch Fernandez schnappte sich den Durchgang. Die 22. des WTA-Rankings, die jüngst in Osaka ihren fünften Tourtitel gewonnen hatte und 2023 auch schon in Hongkong erfolgreich gewesen war, blieb auch im zweiten Durchgang die konsequentere Spielerin.