Nach Niederlage in Tokio: Lys zeigt Hassnachrichten

SID 22.10.2025 • 11:53 Uhr Die Hamburgerin Eva Lys wehrt sich gegen die Beleidigungen und Drohungen im Netz, indem sie die anonymen Nachrichten veröffentlicht.

Tennisspielerin Eva Lys hat nach ihrer Niederlage im Achtelfinale des WTA-Turniers von Tokio an sie gerichtete Hasskommentare im Netz veröffentlicht. „Tennis macht Spaß, bis es das nicht mehr tut“, schrieb die 23 Jahre alte Hamburgerin in ihrer Instagram-Story dazu. Lys wird immer wieder Opfer von Beleidigungen, Sexismus und Drohungen, sie wehrt sich dagegen, indem sie die anonymen Nachrichten zeigt.

In Tokio verlor die Weltranglisten-50. ihr Match am Mittwoch gegen das kanadische Top-Talent Victoria Mboko (19) chancenlos mit 1:6, 1:6. Nach nur 55 Minuten war die Partie beendet.

Lys: „Realität einer Tennisspielerin“

Tennisprofis - vor allem Spielerinnen - werden immer wieder Ziel von Hass auf Social Media. Lys bezeichnete die Hate-Kommentare als „Realität einer Tennisspielerin“. Sie sieht in Menschen, die auf Tennismatches wetten, das Hauptproblem. „Du kriegst Nachrichten, in denen sie schreiben, wie viel Geld sie wegen dir verloren haben, und sie drohen dir und sagen, du sollst es zurücküberweisen. Die haben keine Scham. Die beleidigen, das sind Morddrohungen. Sexismus. Alles“, sagte Lys im Sommer.