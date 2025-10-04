Peking: Anisimova nach 58-Minuten-Gala gegen Gauff im Finale

SID 04.10.2025 • 10:58 Uhr Die US-Open-Finalistin lässt der Bezwingerin von Eva Lys keine Chance.

Mit einer Gala-Vorstellung hat sich US-Open-Finalistin Amanda Anisimova erstmals ins Endspiel der China Open vorgespielt. Die 24 Jahre alte US-Amerikanerin setzte sich im Halbfinale des WTA-Turniers in Peking mit 6:1, 6:2 gegen ihre an Nummer zwei gesetzte Landsfrau Coco Gauff durch - und benötigte dafür nur 58 Minuten.

Die geschlagene Titelverteidigerin Gauff hatte im Viertelfinale noch die Hamburgerin Eva Lys souverän in zwei Sätzen geschlagen. Anisimova, Nummer drei der Setzliste, trifft im Endspiel am Sonntag nun auf die US-Amerikanerin Jessica Pegula oder Linda Noskova aus Tschechien.