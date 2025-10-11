Sabalenka scheitert an Pegula - US-Finale in Wuhan

SID 11.10.2025 • 15:20 Uhr Die Tennis-Weltranglistenerste, Aryna Sabalenka, verliert ihre Linie und verpasst so die Roland-Garros-Neuauflage gegen Coco Gauff.

Die Tennis-Weltranglistenerste Aryna Sabalenka ist im Halbfinale des WTA-Turniers im chinesischen Wuhan überraschend gescheitert. Gegen Jessica Pegula verlor die viermalige Grand-Slam-Siegerin nach einem dominanten ersten Satz ihre Linie und musste sich am Ende mit 6:2, 4:6, 6:7 (2:7) geschlagen geben.

Für die dreimalige Turniersiegerin Sabalenka war es bei der vierten Teilnahme in Wuhan die erste Niederlage.

Die US-Amerikanerin Pegula revanchierte sich zumindest teilweise für die Halbfinalniederlage in Flushing Meadows bei den US Open, damals hatte Sabalenka die Oberhand behalten und sich anschließend zur Turniersiegerin gekrönt.

Durch das Aus verpasste die 27-jährige Belarussin ihrerseits die Chance auf eine kleine Revanche: Im anderen Halbfinale bezwang zuvor Coco Gauff die Italienerin Jasmine Paolini mit 6:4, 6:4. Der Amerikanerin war Sabalenka zuletzt im Finale der French Open gegenübergestanden, damals hatte Gauff sie in drei Sätzen bezwungen.

