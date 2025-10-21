Seidel in Guangzhou im Achtelfinale

SID 21.10.2025 • 07:45 Uhr Eine von zwei deutschen Tennisspielerinnen bleibt in China im Rennen.

Die deutsche Tennis-Hoffnung Ella Seidel hat beim WTA-Turnier im chinesischen Guangzhou ihre Auftakthürde mühelos gemeistert. Die 20-Jährige benötigte für ihr 6:2, 6:2 gegen die Französin Leolia Jeanjean lediglich 66 Minuten und zog beim Hartplatz-Event ins Achtelfinale ein. Dort trifft die Hamburgerin entweder auf die an Position sechs gesetzte Kasachin Julija Putinsewa oder Qualifikantin Alina Kornejewa.

Seidel ließ im ersten Satz keine einzige Breakchance ihrer Gegnerin zu und gab ihren Aufschlag im gesamten Match nicht ab. Sie selbst schaffte dagegen in beiden Sätzen jeweils zwei Breaks. Zu Jahresbeginn war Seidel in der Qualifikation der Australian Open Jeanjean noch in drei Sätzen unterlegen.