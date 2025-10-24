Seidel verpasst erstes WTA-Halbfinale

SID 24.10.2025 • 11:35 Uhr Die Hamburgerin startet gut in die Partie - muss sich der Nummer 305 der Welt aber geschlagen geben.

Die deutsche Tennis-Hoffnung Ella Seidel hat nach einem Leistungseinbruch ihr erstes Halbfinale auf der WTA-Tour verpasst. Die 20-Jährige aus Hamburg unterlag in Guangzhou der US-Amerikanerin Claire Liu mit 6:4, 0:6, 4:6 und konnte ihre starke Form im Saisonendspurt gegen die Nummer 305 der Welt nur phasenweise bestätigen.

Seidel hatte in der chinesischen Hafenstadt mit zwei glatten Siegen weiteres Selbstvertrauen gesammelt, auch gegen Liu kam sie gut in die Partie. Im zweiten Satz war sie dann jedoch völlig von der Rolle und gewann kein Spiel. Es entwickelte sich in der Folge ein ausgeglichener dritter Durchgang. Seidel wackelte dann plötzlich, als sie gegen den Matchverlust servieren musste - und Liu nutzte ihren ersten Matchball zum Sieg.