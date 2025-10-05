Tennis: Anisimova gewinnt in Peking

SID 05.10.2025 • 15:02 Uhr Die US-Amerikanerin besiegt die Tschechin Linda Noskova im Finale nach einem schwachen zweiten Satz.

US-Tennisspielerin Amanda Anisimova hat das WTA-Turnier in Peking gewonnen. Die Wimbledon- und US-Open-Finalistin besiegte im Finale die Tschechin Linda Noskova 6:0, 2:6, 6:2 und sicherte sich den vierten Titel ihrer Karriere.

Bereits im Februar hatte sich Anisimova in Doha bei einem Turnier der hochklassig besetzten 1000er-Serie durchgesetzt. Mittlerweile wird die 24-Jährige auf Platz vier der Weltrangliste geführt - Tendenz steigend.

Gegen Noskova (20), die überraschend das Finale erreicht hatte, verwandelte Anisimova nach 1:46 Stunden ihren ersten Matchball, nachdem sie im zweiten Satz den Faden verloren hatte. Zuvor hatte sie im Halbfinale bereits French-Open-Siegerin Coco Gauff klar bezwungen. Die Weltranglistendritte aus den USA hatte den Lauf der Hamburgerin Eva Lys im Viertelfinale beendet.