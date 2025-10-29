Tennisspielerin Tamara Korpatsch ist beim WTA-Turnier im chinesischen Jiujiang ins Viertelfinale einzogen. Die 30-Jährige gewann das Hamburger Duell gegen Ella Seidel (20) in der Runde der letzten 16 mit 3:6, 6:0, 6:1. Korpatschs nächste Gegnerin beim mit 275.094 US-Dollar dotierten Hartplatz-Turnier ist die erst 17 Jahre alte Österreicherin Lilli Tagger.
Tennis: Korpatsch im Viertelfinale von Jiujiang
Die 30-Jährige bezwingt ihre Landsfrau Ella Seidel in der Runde der letzten 16.
Korpatsch kämpfte sich nach Satzrückstand zurück
