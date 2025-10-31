Tennis: Korpatsch scheitert an Teenagerin Tagger

Tennisspielerin Tamara Korpatsch ist als letzte deutsche Teilnehmerin beim WTA-Turnier im chinesischen Jiujiang ausgeschieden.
Korpatsch scheitert an Supertalent
Tamara Korpatsch scheidet im Viertelfinale des WTA-Turniers im chinesischen Jiujiang aus.
In China ausgeschieden: Tamara Korpatsch
© IMAGO/GEPA pictures/SID/Kevin Hackner
Die 30-Jährige unterlag der erst 17-jährigen Lilli Tagger aus Österreich mit 3:6, 4:6, die die French Open bei den Juniorinnen in diesem Jahr gewonnen hatte.
Zuvor hatte Korpatsch im Achtelfinale des mit 275.094 US-Dollar dotierten Hartplatz-Turniers noch das Hamburger Duell gegen Ella Seidel für sich entschieden (3:6, 6:0, 6:1).
Während das Turnier für die Nummer 159 der Weltrangliste beendet ist, geht der Siegeszug für die Teenagerin Tagger weiter.
Die French-Open-Siegerin bei den Juniorinnen steht derzeit auf Platz 235 der Weltrangliste, bei ihrem Sieg im Achtelfinale gegen die Italienerin Elisabetta Cocciaretto hatte sie erstmals gegen eine Top-100-Spielerin gewonnen (6:4, 6:2).
Mit Sport-Informations-Dienst (SID)