Verletzt: Tennis-Star Osaka muss in Osaka passen

SID 17.10.2025 • 07:31 Uhr Der Fanliebling kann in ihrer Heimat nicht mehr um den Titel kämpfen.

Der Publikumsliebling ist raus: Japans Tennis-Star Naomi Osaka (28) kann bei ihrem Heimturnier in Osaka wegen einer Verletzung am linken Oberschenkel nicht mehr spielen. Die ehemalige Nummer eins der Welt und viermalige Grand-Slam-Siegerin könne wegen der Blessur am Freitag nicht zu ihrem Viertelfinale gegen die Rumänin Jaqueline Cristian antreten, wie der Veranstalter mitteilte.

{ "placeholderType": "MREC" }