Zweiter Titel in diesem Jahr: Rybakina gewinnt in Ningbo

Der Kasachin, die 2022 in Wimbledon triumphierte, schlägt Jekaterina Alexandrowa letztlich klar.

Die einstige Wimbledonsiegerin Jelena Rybakina hat das WTA-Turnier in Ningbo/China gewonnen und ihren zweiten Titel in diesem Jahr gefeiert. Gegen die Linz-Siegerin Jekaterina Alexandrowa gewann die Weltranglistenneunte im Finale trotz eines Satzrückstandes mit 3:6, 6:0, 6:2. Für Rybakina, die im Mai in Straßburg triumphiert hatte, ist es der insgesamt zehnte Karriereerfolg auf der Tour.

