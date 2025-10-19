Die einstige Wimbledonsiegerin Jelena Rybakina hat das WTA-Turnier in Ningbo/China gewonnen und ihren zweiten Titel in diesem Jahr gefeiert. Gegen die Linz-Siegerin Jekaterina Alexandrowa gewann die Weltranglistenneunte im Finale trotz eines Satzrückstandes mit 3:6, 6:0, 6:2. Für Rybakina, die im Mai in Straßburg triumphiert hatte, ist es der insgesamt zehnte Karriereerfolg auf der Tour.
Zweiter Titel in diesem Jahr: Rybakina gewinnt in Ningbo
Der Kasachin, die 2022 in Wimbledon triumphierte, schlägt Jekaterina Alexandrowa letztlich klar.
Rybakina jubelt in China
© AFP/SID/-
Vor drei Wochen in Peking hatte Rybakina noch eine überraschende Niederlage hinnehmen müssen - gegen Eva Lys verpasste sie überraschend das Achtelfinale. In Ningbo zeigte sie sich nun wieder in Topform, Alexandrowa konnte nur im ersten Durchgang Paroli bieten. Nach zwei starken Sätzen und 1:59 Stunden Spielzeit verwandelte Rybakina ihren ersten Matchball.