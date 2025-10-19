Newsticker
Zweiter Titel in diesem Jahr: Rybakina gewinnt in Ningbo

Der Kasachin, die 2022 in Wimbledon triumphierte, schlägt Jekaterina Alexandrowa letztlich klar.
Der Kasachin, die 2022 in Wimbledon triumphierte, schlägt Jekaterina Alexandrowa letztlich klar.

Die einstige Wimbledonsiegerin Jelena Rybakina hat das WTA-Turnier in Ningbo/China gewonnen und ihren zweiten Titel in diesem Jahr gefeiert. Gegen die Linz-Siegerin Jekaterina Alexandrowa gewann die Weltranglistenneunte im Finale trotz eines Satzrückstandes mit 3:6, 6:0, 6:2. Für Rybakina, die im Mai in Straßburg triumphiert hatte, ist es der insgesamt zehnte Karriereerfolg auf der Tour.

Vor drei Wochen in Peking hatte Rybakina noch eine überraschende Niederlage hinnehmen müssen - gegen Eva Lys verpasste sie überraschend das Achtelfinale. In Ningbo zeigte sie sich nun wieder in Topform, Alexandrowa konnte nur im ersten Durchgang Paroli bieten. Nach zwei starken Sätzen und 1:59 Stunden Spielzeit verwandelte Rybakina ihren ersten Matchball.

