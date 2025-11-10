Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
WTA
WTA
NEWS
RANGLISTE
KALENDER
WTA>

Lys schließt Toursaison als deutsche Nummer eins ab

Lys bleibt deutsche Nummer eins

Die Hamburgerin führt ein deutsches Trio an.
Eva Lys ist aktuell die deutsche Nummer eins
Eva Lys ist aktuell die deutsche Nummer eins
© AFP/SID/JULIEN DE ROSA
SID
Die Hamburgerin führt ein deutsches Trio an.

Eva Lys ist zum Saisonende der internationalen Tennis-Tour die deutsche Nummer eins. Die WTA führt die 23 Jahre alte Hamburgerin nach dem Ende der letzten Events dieser Spielzeit als Weltranglisten-40.

Lys kann damit auf eine bemerkenswerte Entwicklung verweisen - die vergangene Saison schloss sie noch als 130. ab.

Lys überrascht mit Achtelfinal-Teilnahme in Melbourne

Lys, die bei den Australian Open als Qualifikantin das Achtelfinale erreicht hatte, führt ein Trio deutscher Top-50-Spielerinnen an. Auch Tatjana Maria (41.) und Laura Siegemund (46.) sind stark platziert.

Gemeinsam kämpfen sie noch vom 14. bis 16. November in Ismaning um den Klassenerhalt im Billie-Jean-King-Cup. Nur der erste der Gruppe mit der Türkei und Belgien sichert sich das Recht, im kommenden Jahr um den Titel des Teamwettbewerbs mitzuspielen.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite