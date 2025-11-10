Lys schließt Toursaison als deutsche Nummer eins ab

SID 10.11.2025 • 10:09 Uhr Die Hamburgerin führt ein deutsches Trio an.

Eva Lys ist zum Saisonende der internationalen Tennis-Tour die deutsche Nummer eins. Die WTA führt die 23 Jahre alte Hamburgerin nach dem Ende der letzten Events dieser Spielzeit als Weltranglisten-40.

Lys kann damit auf eine bemerkenswerte Entwicklung verweisen - die vergangene Saison schloss sie noch als 130. ab.

Lys überrascht mit Achtelfinal-Teilnahme in Melbourne

Lys, die bei den Australian Open als Qualifikantin das Achtelfinale erreicht hatte, führt ein Trio deutscher Top-50-Spielerinnen an. Auch Tatjana Maria (41.) und Laura Siegemund (46.) sind stark platziert.