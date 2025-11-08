Sieg über Sabalenka: Rybakina gewinnt WTA Finals

SID 08.11.2025 • 19:09 Uhr Die Kasachin Jelena Rybakina bezwingt die Weltranglistenerste in Riad und sichert sich bei der millionenschweren Veranstaltung erstmals den Titel.

Jelena Rybakina hat zum ersten Mal bei den WTA Finals triumphiert. Die ehemalige Wimbledon-Siegerin aus Kasachstan setzte sich gegen die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka im Endspiel in Riad mit 6:3, 7:6 (7:0) durch und durfte sich als ungeschlagene Turniersiegerin über eine Rekordprämie in Höhe von 5,23 Millionen Dollar (4,53 Mio. Euro) freuen.

Rybakina, die das Tennisjahr nun als Nummer fünf der Welt abschließt, trat bei der zweiten Ausgabe in Saudi-Arabien in die Fußstapfen von Coco Gauff (USA). Die Titelverteidigerin war in der Vorrunde nach Niederlagen gegen Sabalenka und Jessica Pegula (USA) ausgeschieden. US-Open-Siegerin Sabalenka (Belarus) musste sich wie bei ihrer ersten Finalteilnahme vor drei Jahren geschlagen geben und verpasste den insgesamt 22. Turniersieg ihrer Laufbahn.

Rybakina verwandelt ersten Matchball

Acht der vorherigen 13 Begegnungen hatte Sabalenka für sich entschieden, doch es war Rybakina, der im ersten Durchgang das erste Break zum 2:4 gelang - und zwar zu null. Gleich danach wehrte die 26-Jährige selbst zwei Breakbälle ab und ließ sich danach den Gewinn des ersten Satzes nicht mehr nehmen. Im zweiten Durchgang musste der Tiebreak die Entscheidung bringen - und Rybakina verwandelte nach 1:47 Stunden gleich ihren ersten Matchball.