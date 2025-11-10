Tennis-Topstar verkündet Schwangerschaft!

Im Juli gab die frühere Weltranglistenzweite Ons Jabeur ihre Auszeit vom Profitennis bekannt, nun hat die Tunesierin ihre Schwangerschaft verkündet.
Tennis-Star verkündet Schwangerschaft
Die ehemalige Weltranglistenzweite gibt die süße Nachricht via Social Media bekannt.
Ons Jabeur erwartet ihr erstes Kind
„Der Court wird noch etwas länger warten müssen, denn bald... begrüßen wir unseren kleinsten Teamkollegen“, schrieb Jabeur zu einem Instagram-Video von sich und ihrem Ehemann Karim Kamoun.
Darin präsentiert das Paar einen Mini-Tennisschläger und einen weißen Tennis-Babybody, im April 2026 soll ihr Sohn zur Welt kommen. Vor der Ankündigung ihrer Tennis-Pause hatte die dreimalige Grand-Slam-Finalistin zwei schwierige Jahre auf der WTA-Tour hinter sich. Ihre bisherige Karrierehöhepunkte erlebte sie, als sie 2022 und 2023 in Wimbledon sowie 2022 bei den US Open jeweils das Endspiel erreichte.