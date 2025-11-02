Tennis-Sensation aus Österreich

SID 02.11.2025 • 10:29 Uhr Die 17 Jahre alte Österreicherin überzeugt bei ihrem ersten Auftritt auf Tourebene.

Der Sensationslauf von Lilli Tagger bei ihrem ersten WTA-Turnier ist ohne Titelgewinn zu Ende gegangen. Die 17 Jahre alte Österreicherin unterlag im Finale von Jiujiang (China) der Russin Anna Blinkowa mit 3:6, 3:6.

Durch die Niederlage verpasste Tagger den ersten Titel einer Österreicherin auf der Tour seit zwölf Jahren.

Tennis-Sensation klettert um 80 Plätze im Ranking

Das Erreichen des Endspiels katapultiert die als Wildcard-Starterin angetretene Tagger im WTA-Ranking zumindest um 80 Plätze auf Position 155.