Tennis: Williams erhält Wildcard für Auckland

SID 05.11.2025 • 07:25 Uhr Die 45-Jährige war in diesem Jahr nach rund 16 Monaten auf die Tour zurückgekehrt.

Tennis-Ikone Venus Williams wird zu Beginn des neuen Jahres beim WTA-Turnier im neuseeländischen Auckland starten. Wie die Veranstalter am Mittwoch mitteilten, erhielt die 45-Jährige eine Wildcard für das Turnier, das vom 5. bis 11. Januar im Vorfeld der Australian Open (ab 18. Januar) stattfindet.