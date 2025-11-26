WTA-Awards: Lys als "Newcomerin des Jahres" nominiert

SID 26.11.2025 • 17:18 Uhr Die Hamburgerin blickt auf ein starkes Jahr zurück. Folgt im Dezember die Krönung?

Die deutsche Nummer eins Eva Lys hat auf der Tour ein starkes Jahr hinter sich - nun könnte sie für ihren internationalen Durchbruch sogar einen Preis erhalten. Die Hamburgerin, die das Tennisjahr als Weltranglisten-40. beendet hat, ist von der Profitennis-Organisation WTA für den Award als „Newcomerin des Jahres“ 2025 nominiert worden.

Neben Lys ist Victoria Mboko (19/Kanada), die im August völlig überraschend das 1000er-Turnier in Montreal gewann, nominiert. Hinzukommen French-Open-Überraschung Lois Boisson (Frankreich), Alexandra Eala (Philippinen), Maya Joint (Australien) und Iva Jovic (USA). Die Preisträgerinnen in den verschiedenen Kategorien (darunter auch „Spielerin des Jahres“) sollen Mitte Dezember nach einem Jury-Entschied bekannt gegeben werden.

Lys hatte das vergangene Jahr noch auf Rang 130 der Weltrangliste beendet, sie kletterte also 90 Plätze im Ranking nach oben. Für Furore sorgte die 23-Jährige besonders bei den Australian Open in Melbourne. Dort erreichte sie als „Lucky Loser“ der Qualifikation das Hauptfeld und kämpfte sich dank einiger Überraschungssiege bis ins Achtelfinale vor. Anschließend präsentierte sie sich auch bei den weiteren Turnieren stabilisiert.