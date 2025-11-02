WTA Finals: Auftaktsieg für Sabalenka - Gauff gestrauchelt

SID 02.11.2025 • 19:34 Uhr Als Nummer eins der Welt hofft Sabalenka auf ihren ersten Triumph beim Jahresabschlussturnier.

Die Tennis-Weltranglistenerste Aryna Sabalenka hat bei den WTA Finals in Riad ihren ersten Auftritt zur eindrucksvollen Bestätigung ihrer Titelambitionen genutzt. Auf der Jagd nach ihrem ersten Erfolg beim mit 15,5 Millionen Dollar dotierten Jahresabschlussturnier fertigte die US-Open-Gewinnerin die sieben Positionen tiefer geführte Italienerin Jasmine Paolini im Eröffnungsspiel der Steffi-Graf-Gruppe in nur 70 Minuten mit 6:3, 6:1 ab.

Gar nicht nach Wunsch verlief für Vorjahressiegerin Coco Gauff das erste Vorrundenspiel. Die Weltranglistendritte musste sich im US-Duell mit Jessica Pegula mit 3:6, 7:6 (7:4), 2:6 geschlagen geben.