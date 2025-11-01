WTA Finals: Lockerer Auftaktsieg für Swiatek

SID 01.11.2025 • 17:19 Uhr Zum Auftakt der WTA Finals zeigt Iga Swiatek eine Machtdemonstration. Die Polin will beim Saisonfinale ihren Triumph von 2023 wiederholen.

Wimbledonsiegerin Iga Swiatek ist mit einer Machtdemonstration in die WTA Finals in Riad gestartet. Die Weltranglistenzweite aus Polen ließ der Australian-Open-Siegerin Madison Keys (USA) zum Auftakt des Saisonabschlussturniers der besten acht Spielerinnen in Saudi-Arabien keinerlei Chance und gewann in nur 61 Minuten mit 6:1, 6:2.

Swiatek hat die Finals bereits einmal gewonnen, 2023 triumphierte sie im mexikanischen Cancún. In dieser Saison gewann die 24-Jährige insgesamt drei Titel, allesamt in der zweiten Saisonhälfte.