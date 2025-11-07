WTA Finals: Rybakina nach Sieg gegen Pegula im Finale

SID 07.11.2025 • 18:38 Uhr Die Kasachin bezwingt in Riad die US-Amerikanerin Jessica Pegula nach hartem Kampf mit 4:6, 6:4, 6:3.

Jelena Rybakina hat erstmals das Endspiel der WTA Finals erreicht. Die Kasachin bezwang bei dem mit 15,5 Millionen Dollar dotierten Event in Riad/Saudi-Arabien die US-Amerikanerin Jessica Pegula nach hartem Kampf mit 4:6, 6:4, 6:3.

Finalgegnerin beim Jahresendturnier wird entweder die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka (Belarus) oder Amanda Anisimova (USA).

„Ich bin glücklich, dass ich mich durchgekämpft habe. Mein Aufschlag hat mir geholfen“, sagte Rybakina, die schon in der Gruppenphase ungeschlagen geblieben war.