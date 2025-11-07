Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
WTA
WTA
NEWS
RANGLISTE
KALENDER
WTA>

WTA Finals: Rybakina nach Sieg gegen Pegula im Finale

Rybakina setzt Höhenflug fort

Die Kasachin bezwingt in Riad die US-Amerikanerin Jessica Pegula nach hartem Kampf mit 4:6, 6:4, 6:3.
Jelena Rybakina steht im Finale
Jelena Rybakina steht im Finale
© AFP/AFP/Fayez NURELDINE
SID
Die Kasachin bezwingt in Riad die US-Amerikanerin Jessica Pegula nach hartem Kampf mit 4:6, 6:4, 6:3.

Jelena Rybakina hat erstmals das Endspiel der WTA Finals erreicht. Die Kasachin bezwang bei dem mit 15,5 Millionen Dollar dotierten Event in Riad/Saudi-Arabien die US-Amerikanerin Jessica Pegula nach hartem Kampf mit 4:6, 6:4, 6:3.

Finalgegnerin beim Jahresendturnier wird entweder die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka (Belarus) oder Amanda Anisimova (USA).

„Ich bin glücklich, dass ich mich durchgekämpft habe. Mein Aufschlag hat mir geholfen“, sagte Rybakina, die schon in der Gruppenphase ungeschlagen geblieben war.

Im zweiten Satz wehrte die Nummer sechs der Welt beim Stand von 5:4 zwei Spielbälle von Pegula ab, im dritten Durchgang überzeugte sie vor allem bei eigenem Service: Ihren 15 Assen standen am Ende nur ein einziges von Pegula gegenüber.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite