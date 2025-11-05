WTA Finals: Viruserkrankung stoppt Keys

SID 05.11.2025 • 14:18 Uhr Jekaterina Alexandrowa rückt beim Turnier in Riad als Ersatzspielerin für die Australian-Open-Siegerin nach.

Aufgrund einer Viruserkrankung hat Madison Keys (USA) ihr letztes Gruppenspiel bei den WTA Finals in Riad abgesagt. Die Australian-Open-Siegerin zog vor dem Match gegen Jelena Rybakina (Kasachstan) am Mittwoch zurück, für die US-Amerikanerin rückte Jekaterina Alexandrowa als Ersatzspielerin in das Teilnehmerfeld.

Keys hatte zuvor ihre Gruppenspiele gegen Iga Swiatek and Amanda Anisimova verloren und somit keine Chance mehr auf den Einzug ins Halbfinale. Die „wirklich enttäuschte“ Keys sagte in einem Statement nach ihrem Rückzug: „Es ist eine riesige Leistung, es überhaupt so weit geschafft zu haben, und ich bin sehr stolz auf mein großartiges Jahr.“