WTA: Weltranglistenerste Sabalenka schlägt in Stuttgart auf

SID 04.11.2025 • 10:30 Uhr Die viermalige Grand-Slam-Siegerin war schon häufig in Baden-Württemberg zu Gast.

Das WTA-Turnier in Stuttgart hat seine erste prominente Zusage. Die aktuelle Weltranglistenerste Aryna Sabalenka gab ihre Teilname für das Event im April kommenden Jahres bekannt. Die Belarussin stand in der Stuttgarter Arena bereits viermal im Finale - für den Titel reichte es bislang nicht.

Dass sich ein „Superstar wie Aryna Sabalenka“ so frühzeitig zu dem 500er-Turnier bekenne, sei „ein großes Kompliment“ für die Veranstaltung, sagte Turnierdirektor Markus Günthardt: „Ich bin überzeugt, dass schon bald weitere Topspielerinnen folgen werden.“