Lys kritisiert Tennis-Kalender: „Viele können nicht mehr“

Auch Deutschlands beste Tennisspielerin Eva Lys hat den internationalen Turnierkalender als zu intensiv kritisiert. „Wir haben super viele Verletzungen - und ich möchte das Wort Burnout nicht benutzen, aber wir haben super viele, die einfach nicht mehr können, die nicht die mentale Kapazität haben, weil es einfach zu viel wird“, sagte die 23-Jährige bei Sport1.

Vor Lys hatten bereits viele andere Spielerinnen und Spieler den Kalender als zu eng bezeichnet. Die 23-Jährige fordert daher Änderungen, „aber das ist ein Thema, was wir schon besprechen. Die Tour ist viel zu lange. In allen anderen Sportarten hat man eine gute Offseason, in der nichts passiert. Die ist im Tennis viel zu kurz. Wir haben zwei Wochen, in denen wir Urlaub machen können.“