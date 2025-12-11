Petkovic: WTA-Tour nimmt "enorme Entwicklung"

SID 11.12.2025 • 10:16 Uhr Die einstige Weltranglistenneunte sieht die heutigen Topspielerinnen als komplett an.

Die frühere Weltklasse-Spielerin Andrea Petkovic erkennt eine deutliche Entwicklung im internationalen Frauen-Tennis. „Was die neue Generation von Spielerinnen auszeichnet, ist wirklich, dass sie so komplett sind. Als ich noch spielte, gab es einige von uns, die sehr athletisch waren, andere, die sehr talentiert waren. Und dann gab es noch die Starken und diejenigen, die eher mit Finesse spielten“, sagte Petkovic anlässlich der Vorstellung von Mercedes-Benz als neuer Premier Partner und Automobil-Partner der WTA.

„Heute scheint es, als hätte jede einzelne Spielerin all diese Eigenschaften“, so die 38-Jährige. Die neue Spitze um Aryna Sabalenka, Iga Swiatek und Coco Gauff sei kraftvoll, habe das Ballgefühl und das Talent. „Und sie sind mental unglaublich stark“, fügte Petkovic an: „Sie spielen um riesige Geldsummen. Sie sorgen für Unterhaltung. Sie bringen Leidenschaft auf den Platz und es ist wirklich eine Freude und Ehre, die Entwicklung der WTA und der aktuellen Spielergeneration mitzuverfolgen.“