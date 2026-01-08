Auckland: Seidel im Achtelfinale ausgeschieden

Ella Seidel ist beim WTA-Turnier in Auckland zum Start in die neue Tennissaison im Achtelfinale ausgeschieden. Die 20 Jahre alte Hamburgerin musste sich der Britin Sonay Kartal mit 3:6, 1:6 geschlagen geben. Zum Auftakt hatte Seidel die Neuseeländerin Monique Barry mühelos mit 6:2, 6:1 besiegt.

Seidel bereitet sich in Neuseeland auf die Australian Open vor, die am 18. Januar in Melbourne beginnen. Beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres wird sie erstmals direkt im Hauptfeld stehen. Dank starker Leistungen hatte die Hoffnungsträgerin im Herbst den Sprung in die Top 100 der Weltrangliste geschafft. Derzeit liegt sie auf Rang 84. Ein Sieg bei einem der vier Grand Slams gelang Seidel bisher noch nicht.