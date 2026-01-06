Auckland: Seidel souverän - Williams schon raus

SID 06.01.2026 • 07:07 Uhr Für die deutsche Hoffnungsträgerin geht die Reise in Auckland weiter. Venus Williams kassiert eine Niederlage.

Ella Seidel hat einen gelungenen Start in die neue Tennissaison hingelegt. Die 20 Jahre alte Hamburgerin gewann ihr Auftaktmatch beim WTA-Turnier in Auckland problemlos mit 6:2, 6:1 gegen die Neuseeländerin Monique Barry und zog ins Achtelfinale ein. Dort trifft Seidel auf die Britin Sonay Kartal.

Seidel bereitet sich in Neuseeland auf die Australian Open vor, die am 18. Januar in Melbourne beginnen. Beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres wird sie erstmals direkt im Hauptfeld stehen.

Dank starker Leistungen hatte die Hoffnungsträgerin im Herbst den Sprung in die Top 100 der Weltrangliste geschafft.

Auch Venus Williams stieg am Dienstag in Auckland in die Tennissaison ein, die 45-Jährige schied aber in ihrem ersten Match seit den US Open im August in der ersten Runde aus.