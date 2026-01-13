Tennis: Maria schaltet Altstar Williams aus

SID 13.01.2026 • 07:04 Uhr Tatjana Maria hat Tennis-Altstar Venus Williams besiegt. Zum möglichen deutschen Duell kommt es im Achtelfinale für die 38-Jährige aber nicht.

Tennisprofi Tatjana Maria hat beim WTA-Turnier in Hobart US-Altstar Venus Williams geschlagen und ihren ersten Sieg im neuen Jahr gefeiert.

„Jeder liebt Venus, ich liebe sie auch“, sagte Maria nach dem Duell: „Es war also ein hartes Match für mich, ich bin damit aufgewachsen, mit ihr zu spielen. Wir sind Nachbarn, ich kenne sie sehr gut. Meine Töchter sind Fans von Venus. Es war eine Ehre, gegen sie zu spielen.“

Maria (38) besiegte die 45-Jährige am Dienstag bei der Generalprobe für die Australian Open mit 6:4, 6:3, zum möglichen deutschen Duell kommt es im Achtelfinale aber nicht.

Maria (Bad Saulgau), Nummer sechs der Setzliste, trifft in ihrem zweiten Match auf Anna Bondar, die Ungarin ließ Ella Seidel in Australien beim 6:0, 6:1 keine Chance. Das Duell dauerte nur 62 Minuten.

Williams dank Wildcard bei Australian Open

Maria war zuletzt beim Jahresauftakt in Brisbane an Lokalmatadorin Emerson Jones gescheitert, nun fügte sie der früheren Weltranglistenersten Williams nach deren frühen Aus in Auckland die zweite Erstrundenniederlage nacheinander zu.