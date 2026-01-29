Serena Williams schließt Comeback nicht aus

SID 29.01.2026 • 08:40 Uhr Die Spekulationen um die Rückkehr der 23-maligen Grand-Slam-Siegerin reißen nicht ab. Sie selbst tritt ihnen nicht energisch entgegen.

Tennisstar Serena Williams schließt eine Rückkehr auf die Tour nicht aus. „Ich habe einfach Spaß und genieße mein Leben“, sagte die 44 Jahre alte US-Amerikanerin in der Today-Show: „Das ist kein Ja oder Nein. Ich weiß es nicht, ich werde sehen, was passiert.“

Williams hatte 2022 nach den US Open ihre Karriere beendet, zuletzt aber für Aufsehen in der Tennisszene gesorgt, als sie sich wieder ins Dopingtestprogramm der International Tennis Integrity Agency (ITIA) aufnehmen ließ. „Habe ich das? Ich wusste gar nicht, dass ich draußen bin. Ich kann darüber nicht sprechen“, sagte sie nun.

Die 23-malige Grand-Slam-Siegerin hatte Comeback-Aussichten zunächst dementiert. „Oh mein Gott, Leute, ich komme NICHT zurück. Dieses Lauffeuer ist verrückt“, schrieb Williams bei X. Nun wollte sich die Mutter von zwei Töchtern nicht mehr festlegen.

Der frühere US-Profi Jim Courier ist sich sicher: „Solange sie sich nicht verletzt, gibt es keinen Zweifel daran, dass sie irgendwann irgendwo wieder spielt.“ Der einstige Weltranglistenerste begründete seine Meinung mit den Anstrengungen, die das Dopingprotokoll der ITIA mit sich bringe. „Niemand, der nicht die Absicht hat, professionell Tennis zu spielen, wird sich auf diese Liste setzen, insbesondere nicht jemand mit so viel Erfahrung wie Serena Williams“, sagte Courier am Rande der Australian Open.