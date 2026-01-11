Starke Form vor Melbourne: Sabalenka triumphiert in Brisbane

Newsticker
Die Belarussin Aryna Sabalenka geht als Favoritin in die Australian Open. In Auckland feiert eine Ukrainerin.
Die Belarussin Aryna Sabalenka geht als Favoritin in die Australian Open. In Auckland feiert eine Ukrainerin.

Tennisstar Aryna Sabalenka ist perfekt in die neue Saison gestartet und hat ihren Favoritenstatus für die Australian Open unterstrichen. Die Weltranglistenerste aus Belarus gewann das Finale beim WTA-Turnier in Brisbane 6:4, 6:3 gegen die Ukrainerin Marta Kostjuk und verteidigte ihren Titel erfolgreich.

Die Hartplatz-Spezialistin geht damit mit reichlich Rückenwind in das erste Grand-Slam-Turnier in Melbourne, das am 18. Januar beginnt. 2023 hatte sie bei den Australian Open ihren ersten Major-Titel gewonnen, im Vorjahr verlor sie das Endspiel gegen die US-Amerikanerin Madison Keys.

Auch Elina Switolina reist mit ordentlich Schwung nach Melbourne. Die Ukrainerin setzte sich im Finale des Turniers in Auckland mit 6:3, 7:6 (8:6) gegen die Chinesin Wang Xinyu durch und feierte ihren 19. Titel auf der WTA-Tour. Bei den Australian Open sind drei Viertelfinalteilnahmen das beste Ergebnis der Weltranglisten-13.

