Bitterer Jahresauftakt für Tatjana Maria

Tatjana Maria ist mit einer Enttäuschung ins Tennis-Jahr 2026 gestartet. Beim 500er-Turnier im australischen Brisbane verlor die 38-Jährige ihr Erstrundenmatch gegen die Australierin Emerson Jones 3:6, 3:6 und schied aus. Maria war als einzige Deutsche im Turnier vertreten.
Bitterer Jahresauftakt für Maria
Der Start in das neue Tennisjahr verläuft für Tatjana Maria alles andere als optimal. Vor allem ein Problem belastet.
Tatjana Maria ist in Brisbane ausgeschieden
© IMAGO/AAP
Nach ihrem ambivalenten Jahr 2025 offenbarte Maria, derzeit Weltranglisten-43., vor allem Probleme mit dem eigenen Aufschlag. Im ersten Satz brachte sie nur ein eigenes Aufschlagspiel durch. Im zweiten Satz zeigte sich Maria zunächst stabiler und ging mit 3:1 in Führung, doch im Anschluss gelang nichts mehr.
Im Jahr 2025 hatte Maria mit dem Sieg beim WTA-500-Turnier im traditionsreichen Queen’s Club in London für eine große Überraschung und ihren bedeutendsten Turniersieg gesorgt. In der Folge schied Maria aber immer wieder früh aus.