Bitterer Jahresauftakt für Tatjana Maria

SID 05.01.2026 • 13:21 Uhr Der Start in das neue Tennisjahr verläuft für Tatjana Maria alles andere als optimal. Vor allem ein Problem belastet.

Tatjana Maria ist mit einer Enttäuschung ins Tennis-Jahr 2026 gestartet. Beim 500er-Turnier im australischen Brisbane verlor die 38-Jährige ihr Erstrundenmatch gegen die Australierin Emerson Jones 3:6, 3:6 und schied aus. Maria war als einzige Deutsche im Turnier vertreten.

Nach ihrem ambivalenten Jahr 2025 offenbarte Maria, derzeit Weltranglisten-43., vor allem Probleme mit dem eigenen Aufschlag. Im ersten Satz brachte sie nur ein eigenes Aufschlagspiel durch. Im zweiten Satz zeigte sich Maria zunächst stabiler und ging mit 3:1 in Führung, doch im Anschluss gelang nichts mehr.