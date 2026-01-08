Scharfe Attacke von Sabalenka: "Habe sehr gelitten"

SID 08.01.2026 • 08:17 Uhr Die Weltranglistenerste kündigt trotz drohender Geldstrafen an, Pflichtturniere auszulassen.

Aryna Sabalenka hat die Tennis-Verbände scharf kritisiert und ihnen mangelnde Rücksicht auf die Gesundheit der Spielerinnen und Spieler vorgeworfen.

Die Weltranglistenerste sprach beim Saisonauftakt in Brisbane von einem „wahnsinnigen“ Turnierkalender und kündigte an, trotz drohender Geldstrafen einige Pflichtturniere auszulassen.

„Die Saison ist definitiv wahnsinnig, und das ist nicht gut für uns alle, wie man sieht, weil sich so viele Spieler verletzen“, sagte Sabalenka. Die viermalige Grand-Slam-Siegerin sprach auch von „ziemlich schweren“ Bällen, die den Körper zusätzlich strapazierten.

Sabalenka hat „letzte Saison sehr gelitten“

„Die Regeln sind ziemlich tricky mit den Pflichtturnieren, aber ich überspringe ein paar Events, um meinen Körper zu schützen, weil ich letzte Saison sehr gelitten habe“, sagte Sabalenka. Diese Saison wolle sie es „ein bisschen besser managen, auch wenn sie mich bestrafen“. Die Verbände würden „nur ihre eigenen Interessen“ verfolgen. „Aber sie konzentrieren sich nicht darauf, uns alle zu schützen.“