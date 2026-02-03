Achtelfinalaus in Ostrava: Maria scheitert an Volynets

SID 03.02.2026 • 17:58 Uhr Gegen die US-Amerikanerin Katie Volynets agiert die Nummer eins der Setzliste nur im ersten Satz auf Augenhöhe - und bricht dann ein.

Herber Dämpfer für Tatjana Maria im tschechischen Ostrava: Bei ihrem persönlichen Auftaktmatch des WTA-250-Turniers unterlag die 38-Jährige der US-Amerikanerin Katie Volynets im Achtelfinale mit 5:7, 1:6. Maria war als Nummer eins der Setzliste in das Turnier gegangen und hatte in der ersten Runde ein Freilos genossen.

Gegen die 14 Jahre jüngere Volynets startete die Deutsche denkbar schlecht in die Partie, kassierte unmittelbar nach Beginn das Break. Couragiert kämpfte sich Maria in die Partie, holte sich den Aufschlag zurück und wehrte drei von vier Breakbällen ab, brachte Volynets jedoch nur selten selbst in Bedrängnis. Im zweiten Satz brach die Weltranglisten-54. dann schnell ein.