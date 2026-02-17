Dubai: Seidel nach Aufgabe ausgeschieden

SID 17.02.2026 • 12:25 Uhr Die Hamburgerin hat nach zuletzt guten Leistungen mit ihrem Körper zu kämpfen.

Tennisspielerin Ella Seidel hat beim WTA-Turnier in Dubai die dritte Runde verpasst. Die 21 Jahre alte Qualifikantin aus Hamburg musste gegen die Rumänin Jaqueline Cristian beim Stand von 0:6 nach dem ersten Satz aufgeben. Am Sonntag hatte sich Seidel noch überraschend souverän gegen die Spanierin Cristina Bucsa in zwei Sätzen durchgesetzt.

Eine schwerere Verletzung war bei Seidel vor ihrer Aufgabe nicht zu erkennen. Doch bei hohen Temperaturen wirkte sie von Beginn an körperlich nicht auf der Höhe. Trotz ihrer Niederlage wird die Hamburgerin, die das Turnier als Weltranglisten-100. gestartet hat, einen Sprung in die besten 90 im WTA-Ranking machen.