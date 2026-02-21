"Eine Ehre": Haas holt Williams nach Indian Wells

Tennis-Altmeisterin Venus Williams wird weiter auf der WTA-Tour aufschlagen. Die 45 Jahre alte Gewinnerin von sieben Grand-Slam-Titeln nahm die vom deutschen Turnierdirektor Tommy Haas angebotene Wildcard für das mit über 9,4 Millionen Dollar dotierte Hartplatzevent in Indian Wells (4. bis 15. März) an.
„Eine Ehre“ für Legende Williams
In Indian Wells dabei: Venus Williams
© AFP/SID/MARTIN KEEP
Der frühere Davis-Cup-Spieler bezeichnete die Möglichkeit zur Einladung der US-Ikone als „eine Ehre“.
Williams hatte im vergangenen Monat bei den Australian Open den Rekord für die älteste Teilnehmerin beim ersten Major-Turnier des Jahres aufgestellt. Allerdings schied Williams in Melbourne bereits in der ersten Runde aus.