"Eine Ehre": Haas holt Williams nach Indian Wells

SID 21.02.2026 • 06:38 Uhr Venus Williams nimmt die Einladung des deutschen Turnierchefs Tommy Haas einer Wildcard für Indian Wells an.

Tennis-Altmeisterin Venus Williams wird weiter auf der WTA-Tour aufschlagen. Die 45 Jahre alte Gewinnerin von sieben Grand-Slam-Titeln nahm die vom deutschen Turnierdirektor Tommy Haas angebotene Wildcard für das mit über 9,4 Millionen Dollar dotierte Hartplatzevent in Indian Wells (4. bis 15. März) an.

Der frühere Davis-Cup-Spieler bezeichnete die Möglichkeit zur Einladung der US-Ikone als „eine Ehre“.