Korpatsch schlägt Arango und zieht ins Viertelfinale ein

Gegen die Nummer zwei der Setzliste gelingt Tamara Korpatsch der Einzug in die dritte Runde.
Die letzte Deutsche beim WTA-Turnier: Tamara Korpatsch
© IMAGO/Hasenkopf/SID/Juergen Hasenkopf
SID
Tennisspielerin Tamara Korpatsch hat beim WTA-Turnier im tschechischen Ostrava die an Position zwei gesetzte Emiliana Arango aus Kolumbien geschlagen. Die 30 Jahre alte Hamburgerin setzte sich mit 6:3, 6:4 durch und erreichte das Viertelfinale. Dort trifft sie auf Caty McNally (USA/Nr. 6).

Korpatsch hatte sich in Runde eins gegen Anna Siskova (Tschechien) mit 6:4, 6:4 durchgesetzt. Nachdem Qualifikantin Mona Barthel in der ersten Runde und die an Position eins gesetzte Tatjana Maria im Achtelfinale verloren, ist Korpatsch (WTA-Nr. 124) die letzte verbliebene Deutsche beim mit 283.347 Dollar dotierten Turnier.

