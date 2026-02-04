Korpatsch schlägt Arango und zieht ins Viertelfinale ein

SID 04.02.2026 • 13:06 Uhr Gegen die Nummer zwei der Setzliste gelingt Tamara Korpatsch der Einzug in die dritte Runde.

Tennisspielerin Tamara Korpatsch hat beim WTA-Turnier im tschechischen Ostrava die an Position zwei gesetzte Emiliana Arango aus Kolumbien geschlagen. Die 30 Jahre alte Hamburgerin setzte sich mit 6:3, 6:4 durch und erreichte das Viertelfinale. Dort trifft sie auf Caty McNally (USA/Nr. 6).