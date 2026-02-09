Maria verliert Erstrundenduell in Doha

SID 09.02.2026 • 14:51 Uhr Die routinierte Deutsche Tatjana Maria kann nach einem engen ersten Satz nicht mehr mithalten.

Tatjana Maria kommt in der neuen Saison weiter nicht in Schwung. Die 38-Jährige schied beim WTA-Turnier in Doha/Katar in der ersten Runde aus.

Maria unterlag am Montag der an Position zwölf gesetzten US-Amerikanerin Emma Navarro 5:7, 1:6.

Maria auch bei den Australian Open früh raus

Die deutsche Nummer zwei feierte in diesem Jahr bislang einzig in Hobart und Manila Matcherfolge.