Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
WTA
WTA
NEWS
RANGLISTE
KALENDER
WTA>

Maria verliert Erstrundenduell in Doha

Erstrundenniederlage für Maria

Die routinierte Deutsche Tatjana Maria kann nach einem engen ersten Satz nicht mehr mithalten.
Tatjana Maria verpasste einen Erfolg
Tatjana Maria verpasste einen Erfolg
© AFP/SID/Ted ALJIBE
SID
Die routinierte Deutsche Tatjana Maria kann nach einem engen ersten Satz nicht mehr mithalten.

Tatjana Maria kommt in der neuen Saison weiter nicht in Schwung. Die 38-Jährige schied beim WTA-Turnier in Doha/Katar in der ersten Runde aus.

Maria unterlag am Montag der an Position zwölf gesetzten US-Amerikanerin Emma Navarro 5:7, 1:6.

Maria auch bei den Australian Open früh raus

Die deutsche Nummer zwei feierte in diesem Jahr bislang einzig in Hobart und Manila Matcherfolge.

Bei den Australian Open war Maria in der ersten Runde an der Kroatin Petra Marcinko in zwei Sätzen gescheitert. In Doha war vor Maria auch schon Laura Siegemund in der ersten Runde ausgeschieden.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite