Maria verliert Erstrundenduell in Doha

Tatjana Maria kommt in der neuen Saison weiter nicht in Schwung. Die 38-Jährige schied beim WTA-Turnier in Doha/Katar in der ersten Runde aus.
Erstrundenniederlage für Maria
Die routinierte Deutsche Tatjana Maria kann nach einem engen ersten Satz nicht mehr mithalten.
Tatjana Maria verpasste einen Erfolg
© AFP/SID/Ted ALJIBE
Maria unterlag am Montag der an Position zwölf gesetzten US-Amerikanerin Emma Navarro 5:7, 1:6.
Maria auch bei den Australian Open früh raus
Die deutsche Nummer zwei feierte in diesem Jahr bislang einzig in Hobart und Manila Matcherfolge.
Bei den Australian Open war Maria in der ersten Runde an der Kroatin Petra Marcinko in zwei Sätzen gescheitert. In Doha war vor Maria auch schon Laura Siegemund in der ersten Runde ausgeschieden.