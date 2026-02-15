Maria verpasst Erfolgserlebnis in Dubai

SID 15.02.2026 • 12:46 Uhr Die routinierte Tennisspielerin liefert sich ein enges Match mit ihrer Gegnerin - mit enttäuschendem Ende.

Gekämpft, aber erneut nicht belohnt: Tatjana Maria hat ein Erfolgserlebnis in Dubai verpasst. Die 38 Jahre alte Tennisspielerin aus Bad Saulgau unterlag am Sonntag bei ihrem Erstrundenauftritt in den Vereinigten Arabischen Emiraten der Australierin Kimberly Birrell nach 2:48 Stunden Spielzeit mit 4:6, 6:3, 5:7.

Maria war mit der Bilanz von erst zwei Matcherfolgen in dieser Saison in Hobart und Manila in die Partie gegangen. Gegen die in Düsseldorf geborene Birrell wehrte sie sich im dritten Satz nach Break gegen sich und kam mit viel Herz zurück, verpasste aber den Erfolg.

Ella Seidel hat dagegen ein Erfolgserlebnis eingesammelt: Die 21 Jahre alte Qualifikantin aus Hamburg setzte sich am Sonntag mit 6:1, 6:4 gegen die Spanierin Cristina Bucsa durch.

Die Weltranglisten-100., die im zweiten Satz eine knifflige Phase überstand, trifft nun auf Jaqueline Cristian aus Rumänien oder den kanadischen Shootingstar Victoria Mboko.